В Калужской области 46-летний мужчина пострадал в столкновении «Хендая» и «Рено»

Около 17:00 в четверг, 19 мая, на транспортной развязке в районе деревни Ерденево произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Хендая Солярис» двигался со стороны трассы М3 «Украина» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Кангу».

Различные травмы получил 46-летний водитель «Рено». Он попал в больницу.

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