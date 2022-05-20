В Калуге 62-летняя женщина пострадала в столкновении «Лады» и рейсового автобуса

Около 11:45 в четверг на улице Тарутинской в Калуге столкнулись автомобиль «Лада Приора» и рейсовый автобус ЛиАЗ. ДТП произошло на перекрестке с улицей Механизаторов, сообщили в пятницу в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Приоры» при повороте направо не занял крайнее правое положение на проезжей части и зацепил автобус.

В результате столкновения в салоне автобуса упала 62-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу.

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