В Калужской области собирают деньги для многодетной семьи, разбившейся в ДТП

Как мы уже рассказывали, большая семья калужан попала в ДТП в Кабардино-Балкарии 16 мая. Они ехали в микроавтобусе в Приэльбрусье и столкнулись с «Мерседесом». Калужский благотворительный фонд «Новый день» объявил сбор средств для помощи этим людям.

Пострадали мужчина, семь его детей, зять и семимесячный внук. Девять человек попали в больницу Нальчика.

У отца семейства переломы ребер, многочисленные рваные раны.

В реанимации находятся шестилетняя девочка и ее 10-летний брат. У малышки раздроблен тазобедренный сустав, она постоянно теряет сознание. У семилетнего мальчика сломана рука, у 13-летнего подростка наблюдается судорожный синдром, у 17-летней девушки диагностирован компрессионный перелом позвоночника, большая гематома мозга.

Тяжелые травмы получил и семимесячный мальчик. С переломом черепа в состоянии искусственной комы его на самолете доставили в больницу Пирогова в Москве. Его мама, несмотря на травмы, также отправилась с ребенком.

Пока не решен вопрос, как семья будет добираться обратно в Калугу. Несколько человек остаются нетранспортабельными.

Перечислить любую сумму на помощь этим людям можно на реквизиты благотворительного фонда в «Сбербанке»:

Получатель: МБОО «Новый день»

ИНН: 4029994144

КПП: 402801001

р/с 40703810322240000148 в Отделении № 8608 ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810100000000612

БИК 042908612

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на программу «SOS» для семьи Жилович

Также помощь можно перевести на сайте фонда. Назначение платежа: программа «SOS». Всё собранное на эту программу в ближайшие 30 дней пойдет семье, попавшей в ДТП.

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