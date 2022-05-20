В Калуге задержан 21-летний мужчина, помочившийся на Вечный огонь

Вечером в четверг, 19 мая, калужская полиция сообщила о задержании 21-летнего мужчины. Ранее соцсети облетела фотография, как этот человек мочится на Вечный огонь на площади Победы в Калуге.

Опубликовано короткое видео, в котором молодой человек рассказал, что не помнит причину своего поступка, так как был пьян. Он принес извинения всем калужанам.

Полиция проводит проверку по данному факту.

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