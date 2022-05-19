В Калужской области 71-летний мужчина попал под колеса «Киа»

Как мы уже рассказывали, около 19:30 в среду, 18 мая, в городе Кондрово Дзержинского района на улице Пушкина водитель «Киа» сбил пешехода. В четверг в управлении ГИБДД по Калужской области сообщили подробности этого ДТП.

По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем «Киа Рио» ехала со стороны улицы Октябрьской и на улице Пушкина в районе дома №15 сбила 71-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пешеход получил различные травмы. Его на скорой помощи доставили в центральную межрайонную больницу №6.

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