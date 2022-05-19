В Калужской области 31-летний мужчина погиб в столкновении «Фольксвагена» и фуры

Как мы уже рассказывали, около 15:35 в среду, 18 мая, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и фура «ДАФ». В четверг в управлении ГИБДД по Калужской области рассказали подробности этой аварии.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Фольксвагена» двигался в сторону Брянска и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой «ДАФ» с 54-летним мужчиной за рулем.

Легковушка вылетела в кювет.

От полученных травм водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.