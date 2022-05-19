В Калуге 85-летняя женщина выпала из автобуса

Около 9:40 утра в среду, 18 мая, на улице Площади вокзальной в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщает управление ГИБДД по Калужской области в четверг.

По предварительным данным, 45-летний водитель автобуса выезжал с остановки и допустил падение 85-летней пассажирки с подножки.

Пенсионерка получила различные травмы. Ее отвезли в областную больницу, где женщине оказали помощь и отпустили домой.

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