В Калужской области «Фольксваген» разорвало в столкновении с фурой

Около 15:30 в среду, 18 мая, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Пузановка столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и фура «ДАФ». У легковушки смята вся передняя часть, у большегруза вырвано переднее левое колесо. Предположительно, один из автомобилистов выехал на встречную полосу.

Спасатели рассказали, что в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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