В Калуге начал разрушаться склон на улице Комфортной

В Калуге на правобережной улице Комфортной начал разрушаться склон. Часть грунта сползла вниз и разворотила тротуар

Местные жители опасаются, что разрушения могут продолжиться. Да и на данный момент тротуар уже стал опасным для пешеходов.

- В работе уже, - прокомментировал 18 мая в соцсетях депутат городской Думы Яков Казацкий. - Ситуация очень тяжелая.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.