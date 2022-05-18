В Калуге электрические щитки загорелись в доме на улице Телевизионной

Около 11:25 в среду, 18 мая, в Калуге пожар произошел в многоквартирном доме на улице Телевизионной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, из-за короткого замыкания загорелись два электрических щитка. Расположенных на лестничной клетке.

Спасатели эвакуировали из здания шестерых взрослых и двоих детей. Никто не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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