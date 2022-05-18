В Калуге из-за сообщений о бомбах проходит массовая эвакуация

Как мы уже рассказывали, утром 18 мая из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах в Калуге эвакуировали людей из двух колледжей и поликлиники РЖД. Однако позже выяснилось, что масштаб проблемы гораздо больше.

Калужане сообщили нам об эвакуации людей из школы в Кошелеве, БСМП и поликлиники на улице Социалистической, торговых центров «XXI век» и «Торговый квартал».

В УМВД по Калужской области рассказали, что сейчас проводится проверка. Сообщения о бомбах поступили не в полиции напрямую, а на электронные адреса и по телефонам в сами учреждения.

- В регионе фиксируются анонимные сообщения о минировании учреждений образования, здравоохранения, торговли. Каждый сигнал отрабатывают оперативные службы. Все здания эвакуируются и тщательно проверяются, после чего возвращаются к штатному режиму работы. Правоохранительные органы ищут источник ложных сообщений, - прокомментировали в правительстве Калужской области.

Торговые центры оцеплены.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.