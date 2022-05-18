В Калужской области фура врезалась в «буханку»

Около 7:55 утра во вторник, 17 мая, ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель фуры «Даф» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и рядом с селом Брынь врезался в попутный УАЗ. «Буханка» съехала в кювет и перевернулась.

Различные травмы получил 42-летний водитель УАЗа. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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