В Калужской области 57-летний водитель «Мицубиси» погиб в массовом ДТП

Около 15:30 во вторник, 17 мая, на трассе А130 в Жуковском районе Калужской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, в районе деревни Дроздово столкнулись легковые автомобили «Мицубиси», «Хендай» и фура «Ивеко». Погиб водитель «Мицубиси», пострадали 59-летний водитель и 56-летняя пассажирка «Хендая».

Как сообщают очевидцы, водитель «Мицубиси» собирался повернуть налево и притормозил. В этот момент в него врезалась попутная фура. «Мицубиси» выбросило на встречную полосу под «Хендай».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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