В Калужской области пенсионеры отдали мошенникам 690 тысяч рублей

Жители Калужской области продолжают отдавать крупные суммы мошенникам. Об еще трех случаях во вторник, 17 мая, сообщили в региональном управлении МВД.

Схемы во всех случаях были одинаковыми.

Пожилым людям звонили якобы их дети, которые рассказывали, что попали в ДТП. Затем трубку брал фальшивый сотрудник правоохранительных органов, готовый освободить виновника от ответственности за крупную сумму. За деньгами приезжал курьер.

Всего трое человек отдали 690 тысяч рублей.

Полиция ведет расследование уголовных дел.

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