В Калужской области пропали две девочки
В городе Кондрово Калужской области пропали две девочки-подростка. Во вторник, 17 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
12-летняя Анастасия Вольфсон и 16-летняя Диана Быстрова пропали еще 6 мая.
По информации волонтеров, они могут находиться в другом городе.
Приметы Анастасии:
- Рост – 165,
- Рыжие волосы,
- Нормального телосложения,
- Карие глаза.
Приметы Дианы:
- Рост – 150 см,
- Нормального телосложения,
- Черные волосы,
- Карие глаза.
Если вы что-либо знаете об этих детях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее Анастасия Вольфсон уже пропадала в марте нынешнего года.
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