В Калужской области пропали две девочки

В городе Кондрово Калужской области пропали две девочки-подростка. Во вторник, 17 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

12-летняя Анастасия Вольфсон и 16-летняя Диана Быстрова пропали еще 6 мая.

По информации волонтеров, они могут находиться в другом городе.

Приметы Анастасии:

Рост – 165,

Рыжие волосы,

Нормального телосложения,

Карие глаза.

Приметы Дианы:

Рост – 150 см,

Нормального телосложения,

Черные волосы,

Карие глаза.

Если вы что-либо знаете об этих детях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее Анастасия Вольфсон уже пропадала в марте нынешнего года.

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