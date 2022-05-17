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В Калужской области пропали две девочки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.05.2022 14:06 0 1045
В Калужской области пропали две девочки

В городе Кондрово Калужской области пропали две девочки-подростка. Во вторник, 17 мая, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

12-летняя Анастасия Вольфсон и 16-летняя Диана Быстрова пропали еще 6 мая.

По информации волонтеров, они могут находиться в другом городе.

Приметы Анастасии: 

  • Рост – 165,
  • Рыжие волосы, 
  • Нормального телосложения,
  • Карие глаза.

Приметы Дианы:

  • Рост – 150 см,
  • Нормального телосложения,
  • Черные волосы,
  • Карие глаза.

Если вы что-либо знаете об этих детях, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Ранее Анастасия Вольфсон уже пропадала в марте нынешнего года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.05.2022 14:06 0 1045
Тэги: происшествие лиза алерт
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