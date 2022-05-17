В ДТП с калужским микроавтобусом и «Мерседесом» пострадал семимесячный ребенок

Как мы уже рассказывали, вечером 16 мая в Кабардино-Балкарии попал в ДТП микроавтобус из Калужской области, в котором ехали 10 человек из одной семьи. Ситуацию во вторник прокомментировал губернатор региона Владислав ШАПША.

- В микроавтобусе было 10 человек: водитель и 9 пассажиров, 6 из них – дети, - написал он в соцсетях. - Семеро калужан госпитализированы. На данный момент известно, что у 3 человек травмы средней и тяжелой степени. В том числе у 7-месячного малыша. Наш минздрав на связи с коллегами из КБР. Вся необходимая медицинская помощь людям оказывается. Подключили специалистов медицинского Центра им. Пирогова, они проводят телемедицинские консультации. Поручил связаться с родственниками пострадавших в ДТП. Люди вдали от дома. Переживаем за ребят. Окажем необходимую помощь.

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