Восемь детей из Калужской области пострадали в крупном ДТП в Кабардино-Балкарии

Вечером в понедельник, 16 мая, ДТП с 10 пострадавшими, среди которых восемь детей, произошло в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии на дороге между Минеральными Водами и Моздоком. Об этом сообщило местное управление МЧС.

В прокуратуре Калужской области рассказали, что все пострадавшие – калужане.

По предварительным данным, они ехали в микроавтобусе «Форд Транзит», который столкнулся с «Мерседесом».

Пострадавших доставили в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В прокуратуре уточнили, что в калужском микроавтобусе все были родственниками, семья ехала в Приэльбрусье.

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