В Калужской области пенсионерке грозит 20 лет колонии за поджог дома, в котором погибли два человека

В понедельник, 16 мая, прокуратура Калужской области направила в суд уголовное дело 61-летней жительницы Износковского района. Пенсионерку обвиняют в поджоге дома, в котором погибли два человека.

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в декабре прошлого года.

Полностью уничтожены четыре квартиры.

Женщине грозит до 20 лет колонии.

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