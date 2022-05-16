В Калужской области пенсионерке грозит 20 лет колонии за поджог дома, в котором погибли два человека
В понедельник, 16 мая, прокуратура Калужской области направила в суд уголовное дело 61-летней жительницы Износковского района. Пенсионерку обвиняют в поджоге дома, в котором погибли два человека.
Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в декабре прошлого года.
Полностью уничтожены четыре квартиры.
Женщине грозит до 20 лет колонии.
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