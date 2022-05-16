В Калужской области водитель «Оки» пострадал в столкновении с «Шевроле»

Около 7 утра в воскресенье, 15 мая, на улице Карла Маркса в Кирове столкнулись два легковых автомобиля. Подробности о ДТП сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, неустановленный водитель «Шевроле Ланос» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Оку».

В результате аварии пострадал 64-летний водитель «Оки». Он доставлен в больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.