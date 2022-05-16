В Калужской области водитель «Сузуки» сбил 52-летнего велосипедиста

Как мы уже рассказывали, вечером 15 мая на трассе М3 «Украина» в Калужской области в ДТП пострадал велосипедист. Подробности об этом происшествии сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 52-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» в черте Балабаново двигался по левой полосе со стороны Калуги и сбил попутного 52-летнего велосипедиста, который сначала ехал по обочине, а потом перестроился в левую полосу.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, но позже отпустили домой.

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