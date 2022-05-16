В Калужской области 57-летний мужчина попал в реанимацию после массового ДТП

Как мы уже рассказывали, массовое ДТП произошло на дороге между Обнинском и Боровском вечером 14 мая. Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался во второй «Логан». После этого мужчина въехал в третий «Рено Логан» и «Хендай Крета».

Предполагаемый виновник аварии с различными травмами доставлен в реанимацию.

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