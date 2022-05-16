В Калужской области в реку сбросили отходы из канализации
На минувших выходных в соцсетях опубликовали информацию о загрязнении реки Протвы в районе СНТ «Орбита» в Обнинске.
Автор сообщений сообщил, что в одну из крупнейших рек Калужской области сбросили неочищенные канализационные стоки.
По данному факту проверку начала прокуратура региона, сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 16 мая.
Подозреваемых в этом нарушении пока нет.
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