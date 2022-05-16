В Калужской области 22-летний мужчина пострадал в столкновении «Киа» и «Мерседеса»

Как мы уже рассказывали, «Мерседес» и «Киа» столкнулись на трассе М3 «Украина» в районе поворота на Малоярославец вечером 13 мая. Подробности о происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем «Мерседеса» выезжала со второстепенной дороги и не пропустила «Киа», ехавший в сторону Калуги.

Различные травмы получил 22-летний пассажир «Киа».

Медицинскую помощь ему оказали на месте аварии.

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