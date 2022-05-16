В Калуге водитель «Хендая» сбил 11-летнюю девочку

Как мы уже рассказывали, в Шопино 14 мая сбили пешехода. Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 12:45 22-летний водитель «Хендая Солярис» у дома №36 по улице Шопинской сбил 11-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть недалеко от перехода.

Школьницу доставили в больницу. Врачи оказали ребенку помощь и отпустили его домой.

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