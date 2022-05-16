В Калужской области 70-летняя женщина погибла в сгоревшем доме

Около 18:30 в воскресенье, 15 мая, в Малоярославецком районе Калужской области сгорел дачный дом. Подробности нам сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, пожар в СНТ «Городня», расположенном возле дороги между Малоярославцем и Боровском, начался из-за нарушений правил при использовании печки.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 70-летней женщины.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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