В Калужской области водитель «Сузуки» сбил велосипедиста на федеральной трассе

Около 19:00 в воскресенье, 15 мая, в Боровском районе водитель легкового автомобиля «Сузуки» сбил велосипедиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в черте города Балабаново.

Пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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