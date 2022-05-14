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В Калужской области 81-летний мужчина пропал в лесу

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 14.05.2022 11:17 0 220
В Калужской области 81-летний мужчина пропал в лесу

В Дзержинском районе Калужской области пропал 81-летний Владимир ЖИЛИН. Об этом сообщили в субботу, 14 мая, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пожилой мужчина 13 мая около 16:00 ушел в лес рядом с деревней Акишево и не вернулся.

Волонтеры организовали поиски. Связаться с инфоргами можно по телефонам 89206117115 или 89206117105.

Приметы пропавшего:

  • Рост: 180 см.
  • Телосложение: нормальное.
  • Цвет глаз: голубые.
  • Волосы: седые, короткая стрижка.
  • Был одет: черная удлиненная куртка, черные брюки, сапоги, черная кепка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 14.05.2022 11:17 0 220
Тэги: происшествие лиза алерт
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