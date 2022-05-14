В Калужской области 81-летний мужчина пропал в лесу
В Дзержинском районе Калужской области пропал 81-летний Владимир ЖИЛИН. Об этом сообщили в субботу, 14 мая, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Пожилой мужчина 13 мая около 16:00 ушел в лес рядом с деревней Акишево и не вернулся.
Волонтеры организовали поиски. Связаться с инфоргами можно по телефонам 89206117115 или 89206117105.
Приметы пропавшего:
- Рост: 180 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые, короткая стрижка.
- Был одет: черная удлиненная куртка, черные брюки, сапоги, черная кепка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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