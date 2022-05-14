В Калуге мотоциклист пострадал в столкновении с животным на дамбе Яченского водохранилища

В ночь на субботу, 14 мая, еще одно ДТП с мотоциклистом произошло в Калуге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 2 часов ночи мотоциклист на «Хонде» ехал со стороны бора и сбил какое-то животное, выскочившее на проезжую часть. Что именно это был за зверь, в МЧС не уточняют.

Пострадал мотоциклист, упавший на дорогу.

UPD. Мотоциклист сбил собаку. С различными травмами мужчина попал в больницу, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

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