В Калужской области за день нашли 110 боеприпасов

В Калуге и Жиздринском районе за день обнаружили 110 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В областном центре артиллерийский снаряд нашли в двух километрах от села Росва.

А в лесу рядом с жиздринской деревней Остров найден целый схрон с боеприпасами. Среди них 54 минометные мины, 48 гранат и различные артиллерийские снаряды.

Все опасные предметы сотрудники МЧС обезвредили.

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