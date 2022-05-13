В Калужской области «Киа» и «Мерседес» столкнулись на трассе М3 «Украина»

Около 17:20 в пятницу, два легковых автомобиля столкнулись на трассе М3 «Украина» в районе поворота на Малоярославец. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В аварии на перекрестке разбились «Мерседес» и «Киа Рио».

У «Мерседеса» повреждена водительская сторона, у «Киа» - перед.

Кто именно нарушил правила на пересечении дорог, оборудованном светофорами, сейчас устанавливается.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

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