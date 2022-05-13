В Калужской области глава администрации уволился после драки на дискотеке

В пятницу, 13 мая, в интернете опубликовали видео, автор которого сообщил, что в Ферзиковском района глава администрации деревни Бронцы стал участником драки на дискотеке.

Эту информацию подтвердил руководитель администрации Ферзиковского района Алексей ВОЛКОВ.

- В настоящее время сотрудник написал заявление об увольнении, депутаты сельского поселения «Деревня Бронцы» единогласно приняли соответствующее решение о увольнении его с должности, - заявил Волков.

По его словам, по данному инциденту проводится проверка.

В то же время издание «Подъем» опубликовало комментарий девушки, парень которой как раз пострадал в этой драке. По ее словам, все произошло 9 мая, а глава деревенской администрации был пьян и решил таким образом показать приезжему, кто там власть. Девушка также рассказала, что конфликт продолжился и на следующее утро. У пострадавшего многочисленные ушибы, но заявление в полицию он не подавал.

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