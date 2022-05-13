В Калуге человек погиб при пожаре в квартире на улице Гурьянова

Утром в пятницу, 13 мая, пожар произошел в жилом пятиэтажном доме на улице Гурьянова в Калуге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело человека. Его личность устанавливается.

По предварительным данным, квартира на третьем этаже загорелась около 8:30 из-за неосторожности при курении со стороны погибшего.

В доме закопчены коридоры на двух этажах.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 14 человек.

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