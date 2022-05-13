В Калуге «Фольксваген» перевернулся после столкновения с «Нивой»

Около 11:30 12 мая в Калуге на улице 40 лет Октября перевернулся автомобиль «Фольксваген Туарег». Подробности в пятницу сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у заправки рядом с окружной дорогой 63-летний водитель «Нивы» при перестроении не уступил дорогу «Фольксвагену», за рулем которого находилась 34-летняя женщина. «Туарег» съехал на обочину и перевернулся.

В результате аварии пострадала женщина, управлявшая «Фольксвагеном». Врачи оказали ей помощь на месте.

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