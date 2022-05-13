В Калужской области водитель «Киа» сбил 18-летнего пешехода

Около 21:00 в четверг, 12 мая, на трассе А130 в черте Малоярославца сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Киа Рио» двигался со стороны Москвы и сбил 18-летнего парня, который пересекал проезжую часть недалеко от перехода.

Пострадавшего с различными травмами доставили в травматологию районной больницы.

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