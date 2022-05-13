В Калужской области за ночь сгорели два склада
В ночь на пятницу, 13 мая, в Калужской области горели склады. Пожары произошли в Жиздре и Боровске, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В Жиздре склад на улице Володарского загорелся примерно в 3:40. Огонь полностью уничтожил здание. Никто из людей не пострадал.
В Боровске пожар произошел на улице Колхозной. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 5:00. Там также обошлось без пострадавших.
Причины обоих пожаров устанавливаются.
Жиздра.
Боровск.
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