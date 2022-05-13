В Калуге два человека пострадали в ДТП с учебным автомобилем на улице Тарутинской

Как мы уже рассказывали, ДТП с учебным автомобилем произошло 12 мая на улице Тарутинской в Калуге. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 28-летний водитель «Жигулей» не соблюдал дистанцию и в районе поликлиники №8 врезался в автомобиль «Хендай Акцент» одной из автошкол.

В результате аварии травмы получили водитель «Жигулей» и его 28-летний пассажир. Их доставили в больницу.

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