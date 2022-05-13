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Погибшим на калужской трассе мотоциклисту и его пассажиру было 38 и 39 лет

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 13.05.2022 10:00 0 1337
Погибшим на калужской трассе мотоциклисту и его пассажиру было 38 и 39 лет

Как мы уже рассказывали, около 19:20 в четверг, 12 мая, на трассе М3 «Украина» недалеко от села Коллонтай Малоярославецкого района разбился мотоциклист на «БМВ».

В управлении ГИБДД по Калужской области сообщили, что погибли 38-летний мотоциклист и его 39-летний пассажир. Они ехали со стороны Калуги.

По словам очевидцев, авария произошла во время сильного дождя. Мотоциклист ускорился, наехал на лужу, и, вероятно, произошло аквапланирование. Мужчина не смог удержать мотоцикл.

От полученных травм водитель и пассажир скончались до приезда скорой помощи.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 13.05.2022 10:00 0 1337
Тэги: происшествие дтп гибдд
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