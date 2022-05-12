В Калужской области мотоциклист с пассажиром насмерть разбились на трассе М3 «Украина»

Вечером в четверг, 12 мая, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, около 20:15 недалеко от села Коллонтай мотоциклист на «БМВ» не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

Мотоциклист и его пассажир скончались на месте аварии.

Личности погибших устанавливаются.

На месте ДТП работают оперативные службы.

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