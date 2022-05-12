В Калужской области виновник ДТП заплатил 900 тысяч рублей семье погибшего пассажира

В Бабынинском районе Калужской области с виновника смертельного ДТП взыскали 900 тысяч рублей в пользу семьи погибшего человека. В четверг, 12 мая, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла в июне прошлого года. Мужчина за рулем «Лады» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Погиб пассажир легковушки.

Жена погибшего и его дети четырех и шести лет потеряли кормильца.

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