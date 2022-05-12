В центре Калуги обнаружили свалку биологических отходов

В Калуге на улице Комарова рядом с Березуйским оврагом местные жители обнаружили свалку биологических отходов. Кто-то сбросил мешки с костями и остатками животных рядом мусорными контейнерами, сообщили в четверг, 12 мая, в прокуратуре Калужской области.

Прокуратура потребовала ликвидировать свалку.

Того, кто сбросил мешки, сейчас ищут.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.