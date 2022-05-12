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В Калужской области школьницу-мусульманку не взяли на экскурсию в православный монастырь

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2022 11:26 10 2851
В Калужской области школьницу-мусульманку не взяли на экскурсию в православный монастырь

В Обнинске 13-летнюю ученицу одной из школ не взяли на экскурсию в православный монастырь. Причиной этому называется то, что девочка из семьи выходцев из Узбекистана является мусульманкой. Проверку по данной конфликтной ситуации в четверг, 12 мая, начала прокуратура Калужской области.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, о нежелательности ее присутствия на экскурсии девочки сообщил учитель.

UPD. После публикации этой новости ситуацию прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области:

- К сожалению, такая ситуация произошла в одной из обнинских школ в связи с тем, что педагог неверно изложил информацию родителям ученика. Директор школы  урегулировал ситуацию с родителями и договорились, что 16 мая девочка посетит экскурсию в храме.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2022 11:26 10 2851
Тэги: происшествие дети школа
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