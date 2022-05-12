В Калужской области фура врезалась в «Газель»

Около 17:00 в среду, 11 мая, ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на дороге Калуга – Медынь рядом с поселком Полотняный Завод Дзержинского района. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель фуры «Мерседес» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутную грузовую «Газель», водитель которой замедлил движение и включил правый поворотник.

Различные травмы получил 38-летний водитель «Газели».

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