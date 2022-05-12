В Калужской области две девочки на мотоцикле врезались в «Ниссан»

Вечером в среду, 11 мая, в поселке Думиничи Калужской области произошло очередное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 15-летняя девочка ехала на кроссовом мотоцикле с 14-летней пассажиркой по улице Советской и на перекрестке не уступила дорогу «Ниссану».

Обе девочки с различными травмами доставлены в больницу.

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