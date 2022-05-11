В Калужской области 33-летний пассажир пострадал в перевернувшемся автомобиле

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 11 мая, в деревне Лыткино Тарусского района вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль «Хафей». Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 29-летняя женщина превысила скорость и не справилась с управлением.

С различными травмами в больницу попал 33-летний пассажир легковушки.

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