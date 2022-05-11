Дачный дом сгорел в Калужской области

Около 8 утра в среду, 11 мая, пожар произошел в СНТ «Верховье» в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на улице Родниковой загорелся дачный дом.

Огонь почти полностью уничтожил здание.

Никто из людей не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места пожара.

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