Дачный дом сгорел в Калужской области
Около 8 утра в среду, 11 мая, пожар произошел в СНТ «Верховье» в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на улице Родниковой загорелся дачный дом.
Огонь почти полностью уничтожил здание.
Никто из людей не пострадал.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места пожара.
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