В Калуге полиция проверяет видео с подростком, стрелявшим по машинам на улице Московской

Утром в среду, 11 мая, в соцсетях выложили видео, на котором запечатлен подросток с предметом, похожим на пистолет.

На улице Московской недалеко от перекрестка с улицей Кирова он направляет этот пистолет в сторону проезжающих мимо машин. Раздаются звуки, похожие на выстрелы, но повреждений у автомобилей не наблюдается.

- Сотрудниками изучается видеозапись, размещенная в социальных сетях, на которой запечатлен молодой человек с предметом, похожим на пистолет, - говорится в сообщении управления МВД по Калужской области.

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