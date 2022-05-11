В Калуге обрушилась крыша бывшего завода «Кристалл»

В Калуге обрушилась часть кровли главного здания бывшего завода «Кристалл», расположенного на перекрестке улиц Ленина и Билибина. Фото выложила 10 мая в сообществе Калужского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры калужанка Евгения АНИКАНОВА.

По ее словам, обрушение произошло еще в конце апреля.

- Часть несущих конструкций была варварски спилена на металл, а оставшиеся не смогли справиться с нагрузкой, - рассказала автор снимков.

В начале 2022 года о планах развивать территорию «Кристалла» заявлял городской голова Дмитрий Денисов. По его словам, какие-то работы могут начаться уже в нынешнем году.

Ранее в 2018 году обсуждались планы по созданию креативного кластера на месте предприятия, но проект не удалось реализовать.

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