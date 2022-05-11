В Калужской области два человека пострадали в столкновении квадроцикла и мотоцикла

Днем 9 мая в деревне Асоя Тарусского района в ДТП пострадали два человека. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 24-летний мужчина на мотоцикле «Мотоленд» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в квадроцикл.

Травмы получили сам мотоциклист и его 24-летняя пассажирка. Они госпитализированы.

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