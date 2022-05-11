В Калужской области несколько человек пострадало в перевернувшемся автомобиле
Около 8:40 утра в среду, 11 мая, в деревне Лыткино Тарусского района произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Хафей» не справился с управлением и съехал в кювет. Там машина перевернулась.
Сообщается, что в аварии пострадали как минимум два человека.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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