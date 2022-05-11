В Калужской области женщина и ребенок пострадали в столкновении «Лады» и «Рено»

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 9 мая на трассе А130 в Малоярославецком районе столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Рено». Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от села Оболенское 45-летний водитель «Лады» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Рено Сандеро».

В результате аварии пострадали 43-летняя пассажирка «Рено» и 13-летний мальчик, ехавший в этой машине.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.